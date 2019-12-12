Koordinatörlük uygulaması bir ilk

Ege Üniversitesi’nde yeniden yapılandırılan Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Rektörlük’e bağlı kendi alanında Türkiye’de ilk ve tek olan Öğretim Teknolojileri Koordinatörlüğü’nün resmi açılışı Rektör Prof. Dr. Necdet Budak tarafından yapıldı. Budak, üniversitenin eğitim-öğretim niteliğinin yükseltilmesinde önemli bir gelişmeye işaret eden merkezin çağın gerekliliğine uygun son teknolojik uygulamalarla donatıldığını söyledi. Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya Yılmaz’ın öncülüğünde uzaktan eğitim anlamında hızla yol aldıklarını dile getiren Rektör Budak, merkezin kısa süre içinde 6 bin öğrenciye ulaştığını kaydetti. l EGE AJANS