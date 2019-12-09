09.12.2019 - 07:50 | | YUSUF ÇINAR
Kordon farkı
İzmir’de yıldızı hızla yükselen Kordon Otelleri zinciri, turizm sektörünün bir araya geldiği Travel Turkey Fuarı’nda turizm profesyonelleri ve müşterileri ile buluştu.
İzmir’de yıldızı hızla yükselen Kordon Otelleri zinciri, turizm sektörünün bir araya geldiği Travel Turkey Fuarı’nda turizm profesyonelleri ve müşterileri ile buluştu. Çankaya, Alsancak, Pasaport ve Kordon şubesinin müdürleri turizm sektörü temsilcileriyle bir araya gelerek iş birliklerini güçlendirmeyi hedefledi.