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    09.12.2019 - 07:50 | | YUSUF ÇINAR

    Kordon farkı

    İzmir’de yıldızı hızla yükselen Kordon Otelleri zinciri, turizm sektörünün bir araya geldiği Travel Turkey Fuarı’nda turizm profesyonelleri ve müşterileri ile buluştu.

    Kordon farkı

    İzmir’de yıldızı hızla yükselen Kordon Otelleri zinciri, turizm sektörünün bir araya geldiği Travel Turkey Fuarı’nda turizm profesyonelleri ve müşterileri ile buluştu. Çankaya, Alsancak, Pasaport ve Kordon şubesinin müdürleri turizm sektörü temsilcileriyle bir araya gelerek iş birliklerini güçlendirmeyi hedefledi.

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