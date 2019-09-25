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    HaberlerEge‘Kordon gibi cazibe merkezi yaratabiliriz’
    25.09.2019 - 18:26 |

    ‘Kordon gibi cazibe merkezi yaratabiliriz’

    Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, mahalle ziyaretlerine başladı. İlk olarak Mansuroğlu, Adalet ve Manavkuyu muhtarlarıyla bir araya gelen Sandal, “2 hafta boyunca her gün 3 mahalleyi dolaşarak ilçemizin 24 mahallesine ulaşacağız” dedi.

    ‘Kordon gibi cazibe merkezi yaratabiliriz’

    Mansuroğlu Mahallesi Muhtarı Yasemen Yavuzcezzar, hurdacıların yarattığı kirlilikten şikâyetçi oldu, eğlence mekânlarının bulunduğu bölgede gürültüye önlem istedi. Başkan Sandal, “Bu bölgeyi Alsancak Kordon gibi cazibe merkezi yapmak istiyoruz. Bayraklı’da birkaç noktada, ailelerin gidebileceği nezih mekânlar oluşturacağız” dedi. Adalet Mahallesi Muhtarı Ali Uluç, kentsel dönüşümde beklenti olduğunu kaydetti. Manavkuyu Mahallesi Muhtarı Fatma Ceylan da kavşak düzenlemeleri ve gençler için sosyal donatı alanları istedi.

     

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