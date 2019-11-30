Körfez Evleri’nde teslim Mart 2020

Ege-Koop’un İzmir Körfezi’ne hakim konutları, 2020 Mart ayında teslim edilecek. Zemin katlarının dahi İzmir Körfezi’ne hakim olan son dairelerin kaldığı Ege-Koop İzmir Körfezi Evleri Projesi’nde açık otopark, 7/24 güvenlik, kamera ve görüntülü diafon sisteminin yanı sıra yüzme havuzu ve sosyal alanlar yer alıyor.

Yatırımcılara seslendi

36 yılda kentin 12 ilçesinde 20’nin üzerinde yeni mahalleler ve kent parçaları kazandıran Ege-Koop’un 13. onur projesinin 40 milyon liraya mal olduğunu, yatırımcıların kalan son daireleri kaçırmaması gerektiğini vurgulayan Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aslan, “2+1 daireler brüt 128 metrekare, 3+1 daireler brüt 154-178 metrekare olarak iki farklı tipten oluşuyor. Şimdi ev alan kısa sürede yüzde 30 kar etmiş olur” dedi.