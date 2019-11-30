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    HaberlerEge Haberleri Körfez Evleri’nde teslim Mart 2020
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    30.11.2019 - 03:38 |

    Körfez Evleri’nde teslim Mart 2020

    Ege-Koop’un 13. projesi İzmir Körfezi Evleri’nde anahtar tesliminin Mart 2020 olduğu belirtildi. Yönetim Kurulu Başkanı Aslan “Şimdi ev alan kısa sürede yüzde 30 kar etmiş olur” dedi

    Körfez Evleri’nde teslim Mart 2020

    Ege-Koop’un İzmir Körfezi’ne hakim konutları, 2020 Mart ayında teslim edilecek. Zemin katlarının dahi İzmir Körfezi’ne hakim olan son dairelerin kaldığı Ege-Koop İzmir Körfezi Evleri Projesi’nde açık otopark, 7/24 güvenlik, kamera ve görüntülü diafon sisteminin yanı sıra yüzme havuzu ve sosyal alanlar yer alıyor.

    Yatırımcılara seslendi

    36 yılda kentin 12 ilçesinde 20’nin üzerinde yeni mahalleler ve kent parçaları kazandıran Ege-Koop’un 13. onur projesinin 40 milyon liraya mal olduğunu, yatırımcıların kalan son daireleri kaçırmaması gerektiğini vurgulayan Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aslan, “2+1 daireler brüt 128 metrekare, 3+1 daireler brüt 154-178 metrekare olarak iki farklı tipten oluşuyor. Şimdi ev alan kısa sürede yüzde 30 kar etmiş olur” dedi.

     

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