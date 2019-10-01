Körfez hep böyle kalsa

İzmir Büyükşehir tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen Körfez Festivali’nin ana etkinliği olan İzmir Arkas Körfez Yarışı, denizde heyecanın karada da eğlencenin merkezi oldu. Yarışlara 47 tekne, yaklaşık 400 yelkenci, 160 kanocu ve 160 hareketli salma sınıfında sporcu katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve Çeşme Marina Ege Açıkdeniz Yat Kulübü işbirliğiyle düzenlenen İzmir Arkas Körfez Yarışı’ndaki rekabet, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in başlangıç düdüğünü çaldığı kano yarışlarıyla başladı.

Kale’de yelken takımı

İki gün süren yarışın genel sonuçlarına göre Orchestra takımı şampiyon olurken Arnes ekibi ikinci, Comet A teknesi ile Arkas MAT Sailing Team ise üçüncü oldu. Kupa töreni ve festivalin kapanış kutlaması tarihi Havagazı Fabrikası’nda yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak ve Ege Açıkdeniz Yat Kulübü Başkanı Akif Sezer katıldı. Yelken sporunun sadece sahilde yaşayanların yapacağı bir spor olarak kalmaması gerektiğinin altını çizen Başkan Soyer, “Arka sokaklardaki çocukların da denizle buluşmasını sağlamak zorundayız. Bu nedenle Kadifekale’de yaşayan çocuklarımızdan 10 kişilik bir takım kuruyoruz. Arkas tarafından sağlanan tekne ve eğitmenler takımı yetiştirecek, onlar da bir gün bu yarışta ve başka yarışlarda yarışabilecek” diye konuştu.

‘Her şey İzmir için’

Kupa törenine katılan Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak “Güzel İzmir’in güzel körfezin ne kadar güzelleştiğini gördük.İzmir’in şansı çok, şu anda sporu ve yelkeni seven destekleyen bir başkanımız var. İzmir’de istiyoruz ki çocuklarımız bu güzellikleri görerek büyüsün, yelkenlilerin içinde olsun. EAYK Başkanı Akif Sezer’e, Arkas ailesi adına Bernard Arkas’a, sağladıkları kolaylıklar için İzmir Liman Başkanlığı’na teşekkürler. Rüzgarla dansınız denizle maceranız hiç bitmesin” dedi.

‘Körfez yıl boyu renklensin’

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas ise “Hep birlikte aynı hayalleri paylaşıyoruz. Başkan Tunç Soyer’in özellikle arka sokaklardaki çocukları yelkenle tanıştırmak arzusu vardı. Biz hem tekne hem de eğitmenlerimizle yelken eğitimi konusunda destek vereceğiz. Önümüzdeki yıldan itibaren yarışla ilgili sürprizlerle karşınızda olacağız. Ama esas hayalim benim çocuklarımın ve onların çocuklarının Avrupa’da olduğu gibi körfezle iç içe yaşamaları; kafalarını kaldırdıklarında yelkenlileri yıl boyu görmesi. Ümit ediyorum ki bu yarışlar daha sık olur, sadece yarış için değil keyif için de yelken yapan insanlarla dolar körfez” dedi.