Körfez manzarasında yeni yılı karşılayın

HIlton Garden Inn İzmir Bayraklı, yılbaşında Körfez manzarası eşliğinde konforlu, lezzetli ve eğlenceli bir akşam vaat ediyor. Gecede, Garden Band ekibi geçmişten günümüze sevilen parçaları seslendirecek.

Türk meze tabağıyla başlayacak olan zengin mönü, ıspanaklı ve mantarlı krep, mantar soslu dana, fileminyon ve cevizli kabak pay, kestaneli ve çikolatalı muss, fıstıklı şambaliyle devam edecek. Gece, işkembe ve mercimek çorbasıyla tamamlanacak.

Sınırsız yerli içkinin de dahil olduğu program, 295 liradan başlayan fiyatlarla konuklarını bekliyor. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0232 495 95 00 no’lu telefon aranabilir.



