16.12.2019 - 07:50 | | YUSUF ÇINAR
Körfez manzarasında yeni yılı karşılayın
HIlton Garden Inn İzmir Bayraklı, yılbaşında Körfez manzarası eşliğinde konforlu, lezzetli ve eğlenceli bir akşam vaat ediyor.
HIlton Garden Inn İzmir Bayraklı, yılbaşında Körfez manzarası eşliğinde konforlu, lezzetli ve eğlenceli bir akşam vaat ediyor. Gecede, Garden Band ekibi geçmişten günümüze sevilen parçaları seslendirecek.
Türk meze tabağıyla başlayacak olan zengin mönü, ıspanaklı ve mantarlı krep, mantar soslu dana, fileminyon ve cevizli kabak pay, kestaneli ve çikolatalı muss, fıstıklı şambaliyle devam edecek. Gece, işkembe ve mercimek çorbasıyla tamamlanacak.
Sınırsız yerli içkinin de dahil olduğu program, 295 liradan başlayan fiyatlarla konuklarını bekliyor. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0232 495 95 00 no’lu telefon aranabilir.
İstanbul'da şoke eden olay! O marka araçlar hedefte...İstanbul'da son günlerde araç farı hırsızlığı sayısı oldukça arttı. Motosikletle gelen hırsızlar farları saniyeler içinde söküp çalıyor. Basitçe sökülen farlar değerinden oldukça yüksek fiyata satılıyor.
Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.