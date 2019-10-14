Körfezin iki yakası yeşile bürünecek

Kişi başına düşen yeşil alan oranını artırıp daha yaşanılabilir bir kent yaratmak için çabalayan Narlıdere Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesi, fidan dikimi etkinliklerini sürdürüyor.

Narlıdere’de, Narlı Mahallesi Aykut Barka Parkı’nda 200 çam fidanı daha toprakla buluştu. Çatalkaya Mahallesi’nde de dağ eteklerinde orman temizliği yapıldı. Bitkilerin can suyunu veren Başkan Ali Engin, “Daha önce 600 fidanı toprakla buluşturmuştuk. Narlıdere İzmir’in en yeşil ve en temiz ilçesi olacak. Bu ilçe, bu şehir bizim. Doğamızı, ormanımızı korumalı, ağacımıza sahip çıkmalıyız” diye konuştu. Ardından etkinliğe katılanlar doğum günü olan Başkan Engin için pasta kesti.

Karşıyada ise son bir ayda farklı mahallelerde toplam bin 300 fidan dikildi. Son olarak Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nun arkasındaki otopark alanındaki çalışmalara katılan Başkan Cemil Tugay, çınar fidanı dikti. Ağaçlandırmaya uygun her alana fidan dikeceklerini belirten Tugay, “5 yılda hedefimiz yaklaşık 100 bin fidanı toprakla buluşturmaktır” dedi.