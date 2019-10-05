Körfezin melekleri parkeye iniyor

Süper Lig hedefi ile sezona hazırlanan Körfez’in Melekleri kazanarak lige moralli başlamak istiyor. Edremit Belediyesi Gürespor, şampiyonluk hedefiyle hazırlandığı 2019-2020 sezonunda ilk maçını bugün saat 15.00’te Edremit Spor Salonu’nda Mersin Üniversitesi ile oynayacak. Türkiye Kupası’nda çeyrek final oynayan Körfez’in Melekleri çalışmalarını Başantrenör Kaan Artun yönetiminde ara vermeden sürdürüyor. Başantrenör Kaan Artun, yeni sezona hazır olduklarını belirterek, “Süper Lig hedefi ile başlayacağımız ligi uzun ve zorlu bir maraton olarak görüyoruz. Her haftayı ayrı ayrı değerlendirip engelleri tek tek aşarak hedefe yürümek istiyoruz. Bu hafta oynayacağımız Mersin Üniversitesi maçına tüm taraftarlarımızı bekliyoruz” dedi.