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    HaberlerEgeKoridorlar sanat galerisine dönüştü
    13.10.2019 - 01:02 |

    Koridorlar sanat galerisine dönüştü

    Konak Belediyesi’nin Basmane’deki binası, giriş holünden en üst kata kadar resim ve heykellerle donatıldı. Belediye koleksiyonunda yer alan 60 eser, düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.

    Koridorlar sanat galerisine dönüştü

    Benzer çalışmaları belediyenin farklı hizmet binalarında da gerçekleştireceklerini belirten Başkan Abdül Batur, “Sanatla iç içe olan, kültürün, sanatın, sosyal yaşantının değerini üst noktalara taşıyan ve vatandaşla paylaşan bir belediyeyiz. Bu konuda emeği geçen değerli sanatçılarımıza, bizlere güvenip eserlerini paylaştıkları için çok teşekkür ediyorum. Belediyeye gelen vatandaş, sanat galerisine girmiş gibi hissedecek” dedi.

    Koridorlar sanat galerisine dönüştü

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