Koridorlar sanat galerisine dönüştü

Benzer çalışmaları belediyenin farklı hizmet binalarında da gerçekleştireceklerini belirten Başkan Abdül Batur, “Sanatla iç içe olan, kültürün, sanatın, sosyal yaşantının değerini üst noktalara taşıyan ve vatandaşla paylaşan bir belediyeyiz. Bu konuda emeği geçen değerli sanatçılarımıza, bizlere güvenip eserlerini paylaştıkları için çok teşekkür ediyorum. Belediyeye gelen vatandaş, sanat galerisine girmiş gibi hissedecek” dedi.