Korkmuyoruz!

Bodrum’da kadınlar 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir araya geldi. Erkek şiddetine maruz kalan ve öldürülen kadınlar anıldı, şiddetle mücadelede çözüm yolları konuşuldu. Etkinliğe katılan Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, “Bugün saat 13.30’da Bodrum Trafo Kafe’de, belediyemizin Toplumsal Eşitlik Birimi kuruluş protokolünün imza töreni var. Başkanımız Ahmet Aras imzalayacak. Sonrasında hep birlikte güzel işler yapacağımıza inanıyoruz. Çalışmalarımızla gençlere inmemiz gerekiyor. Gençlerimize sevgiyi aşılayıp bir çok sorunu aşabileceğimize inanıyoruz” dedi.