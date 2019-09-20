Korsana göz açtırılmıyor

İzmir Şoförler Odası Başkanı Celil Anık, kayıtdışı taşımacılık yapanların araçlarının trafikten men edilmesi kanunuyla korsanla mücadelede büyük başarıya ulaşıldığını kaydetti.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, kayıtdışı taşımacılık yapanların araçlarının trafikten men edilmesinin kanunlaşmasıyla emniyet güçlerinin elinin kuvvetlendiğini söyledi. Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun ile izinsiz, çalışma belgesiz veya usulsüz yolcu taşımacılığı yapanlara, araç sahibi olup olmadıklarına bakılmaksızın 5 bin 10 liraya varan para cezasının yanında, araçlarının 60 güne kadar trafikten men edilmesi cezası getirildi. Bir yıl içinde tekrarı halinde yaptırımlar 2 katına çıkarıldı. Ayrıca korsan aracı tercih eden yolculara 334 lira ceza kesilebilmesi de yasalaştı.

Rahat nefes aldı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, yeni düzenleme ve artan denetimler sayesinde 2019’un korsanla mücadelede altın yıl olduğunu dile getirdi. Anık, “Daha önce aracı şoförün kullanması halinde trafikten men edilmesi mümkün değildi. Bunu bilen korsan taşımacılar da araçlarını şoförlere kullandırtıyor, para cezası alsalar bile çalışmaya devam ediyorlardı. Emniyet güçlerimizin sıkı denetimlerine ve uyguladıkları para cezalarına rağmen korsanın önüne ne yazık ki tam olarak geçilemiyordu. Kanun, ‘Cezamı öder, işime bakarım’ dönemini sona erdirdi. Esnafımız rahat nefes aldı” dedi.