Kortların efsanesi, Ziya Kıpkızılörenli

Bugün İzmir başta olmak üzere Türk tenis camiasında yakından tanınan bir değeri, bilenlere anımsatmak ve bilmeyen genç jenerasyona da anlatmak istiyorum.

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Ziya Kıpkızılörenli...

Sayısız İzmir ve Türkiye şampiyonluğu ile birlikte, defalarca ay yıldızlı formayı başarıyla temsil eden, sonrasında da genç sporcuların ve başarının önemli bir faktörü olan nitelikli idarecilerin yetişmesi için örnek olmayı başarmış bir efsane...

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Kıpkızılörenli'yi bu denli büyük bir değer haline getiren ise belki de tenise olduğu kadar, sporun diğer dallarına hakim olması ve ilgi göstermesi.

İlkokul çağında tenise başlasa da lisede futbol oynayan, Liselerarası Atletizm Yarışması'nda disk ve gülle atan Ziya Kıpkızılörenli, farklı branşlardaki disiplinleri de böylelikle hazmetmiş bir isim.

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Tabii kendisini bu kadar andıktan sonra bir anı anlatmamak da olmaz değil mi?

8-9 yaşlarında tenis ile tanıştığım yıllardı...

Herkesin bildiği gibi ben fanatik bir Karşıyakalı, Ziya Kıpkızılörenli ise aynı oranda Altaylı...





Eh, İzmir futbolunda rekabet dolu yıllarda çekişme olmadan olur mu?

Karşıyaka-Altay maçı öncesi kolasına iddiaya girmeyi teklif etti. Bendeniz küçük cengaver de hemen kabul ettim. İyi ki de etmişim çünkü maçı Karşıyaka kazandı. Artık kendisinden alacağım bir kolam vardı!

Alsancak'ta yolda gördüğümde hemen yanına koştum ve kolamı istedim.

"Tabii alacağım" dese de ben o an istiyordum ve elinden tuttum, birlikte markete girdik. İddiamızdan kazandığım kolamı o gün keyifle yudumladığım anlar dün gibi aklımda.

Yıllar sonra bile karşılaştığımızda aramızda geçen anıyı hatırlatır ve o günü kahkahalarla anardık.

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Ve bugün...

Kıpkızılörenli yaşının da getirisi olarak hasta ve yatıyor.

Bu büyük değeri hayattayken anmak bizlerin, onurlandırmaksa Türkiye Tenis Federasyonu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin görevi diye düşünüyorum.