Koru Narlıdere hızla yükseliyor

Geçen mayıs ayında başlayan çalışmalarda, kaba inşaatta sona gelindi. Aralık 2020’de daireleri teslim edeceklerini belirten Yapı ST Gayrimenkul Yatırım A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Sait Tiğin Özmeydan, şöyle konuştu:

“Projemizde 143 bağımsız bölüm yer alıyor ve sırtını çam ormanına dayayan dairelerimiz deniz manzarasına sahip. Rezidans hizmetleri ile de evinizi otel hizmetiyle buluşturuyoruz. Projemize olan ilgi ve güven duygusu için herkese teşekkür ediyoruz. Bu güven duygusunu banka destekleri ile de pekiştirdik. Müşterilerimiz, 0.79 faiz oranıyla kredi kullanabilecek.”