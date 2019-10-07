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    HaberlerEgeKoru Narlıdere hızla yükseliyor
    07.10.2019 - 07:50 |

    Koru Narlıdere hızla yükseliyor

    Taahhüt, gayrimenkul geliştirme, çimento ve hidroelektrik santrali çelik ekipmanlarının imalatını yapan Yapı ST’nin konut projesi Koru Narlıdere’de inşaat tüm hızıyla devam ediyor.

    Koru Narlıdere hızla yükseliyor

    Geçen mayıs ayında başlayan çalışmalarda, kaba inşaatta sona gelindi. Aralık 2020’de daireleri teslim edeceklerini belirten Yapı ST Gayrimenkul Yatırım A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Sait Tiğin Özmeydan, şöyle konuştu:
    “Projemizde 143 bağımsız bölüm yer alıyor ve sırtını çam ormanına dayayan dairelerimiz deniz manzarasına sahip. Rezidans hizmetleri ile de evinizi otel hizmetiyle buluşturuyoruz. Projemize olan ilgi ve güven duygusu için herkese teşekkür ediyoruz. Bu güven duygusunu banka destekleri ile de pekiştirdik. Müşterilerimiz, 0.79 faiz oranıyla kredi kullanabilecek.”

    Alev alev yandı...Fatih’te iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Metruk binanın alev alev yanması da kameralar tarafından kaydedildi.
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