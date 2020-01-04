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    HaberlerEge Haberleri ‘Korumak için görevdeyim’
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    04.01.2020 - 00:01 |

    ‘Korumak için görevdeyim’

    Konak Belediyesi Meclisi yılın ilk toplantısında, Pasaport bölgesinde planlanan ve kent süluetini bozacaüğı endişesi yaratan gökdelen projesiyle ilgili ilk somut adım atıldı.

    ‘Korumak için görevdeyim’

    Projenin kente yapacağı etkinin, belediye bünyesinde görev yapan Mimari Estetik Komisyonu’nda yeniden değerlendirilmesi ile ilgili karar oy birliği ile kabul edildi.

    İtirazlara yanıt

    Mimari Estetik Komisyonu hakkında bilgi veren Başkan Abdül Batur, “Bu kenti korumak için bu görevdeyim. Bu komisyon kent estetiğine, kent siluetine aykırı yapıları önceden görüşerek kentin değer kaybını engelleyecek. Bu komisyon sadece şu anda konuşulan gökdelen için değil, budan sonraki yapılar için de görev yapacak. Biz bu komisyona, şehir plancılarını, peyzaj mimarlarını, meslek odalarını ve ilgili kurum ve kurulları da çağırmak niyetindeyiz” dedi. Batur, konuyla ilgili Ak Parti grubunun itirazlarına da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Dikey mimari ile şehirlerimize ihanet etmiş oluyoruz. Yatay mimari ile bir defa hem kendi medeniyetimizi de inşa etmiş oluruz. Biz göğe değil toprağa yakın olma gayretindeyiz” sözleriyle yanıt verdi.

     

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