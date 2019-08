'Korumak ve yaşatmak boynumuzun borcu'

İzmir iş dünyası temsilcileri, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolun açıldığına işaret eden başkanlar, Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle andı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayan İzmirli iş insanları, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı milli mücadelenin, Büyük Taarruz’un ardından zafer ile sonuçlandığını vurgulayıp Cumhuriyet’in kuruluşuna giden yolun açıldığını ifade etti.

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen: O dönem bu toplumun yaptığı fedakarlıkları idrak ederek kutlamamız, bir yandan zaferi coşkuyla yaşarken, bu zafer uğruna canlarını feda etmiş nice vatan evladını anmamız da elzemdir. Bu sebeple bize bu zaferi armağan eden başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu uğurda canını vermiş tüm insanlarımızı sevgiyle anıyor, hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.

Müjdelerin günü

İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt: Esaretin hiçbir türlüsüne, hiçbir zaman boyun eğmemiş Türk milletini kendi vatanında esarete mahkum etmek isteyen emperyalist saldırıya karşı vatanının her karışını “hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh da bütün vatandır” sözüyle temellendirdiği askeri dehasıyla savunan Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını öncelikle saygıyla anıyorum.

TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Can Yavaş: Destansı Kurtuluş Savaşı’nı zafer ile taçlandırılarak sona erdiren zafer olan Büyük Taarruz‘un yıldönümünde, başta bu zaferi bizlere armağan eden Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, saygı ve minnet ile anıyorum.

Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Meriç: Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan ve Kurtuluş Savaşı’mızın başarıya ulaşmasında en önemli askeri başarı olan bu büyük zaferin ardında milletimizin özgürlük aşkı ile kahraman ordumuzun cesaret ve fedakarlığı vardır. Vatan toprağımızın düşman işgalinden kurtuluşunu ve ulusumuzun bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos Büyük Taarruz Zaferi’nin yıldönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde; büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz.

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter: Çanakkale ve Sakarya’da düşmanın önüne set çeken Mustafa Kemal’in askerleri, 30 Ağustos Büyük Taarruz Zaferi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuşunu müjdelemiştir. Bu müjde, aynı zamanda Türk kadınının özgürlüğünün de müjdesi olmuştur. Cumhuriyet değerlerine bugün yönelen saldırılara mücadele etmek adına, her platformda, her ortamda, her zeminde kadının ve Cumhuriyet değerlerinin hakkını savunmak, kadına yönelmiş olan ayrımcı politikalara set çekmek boynumuzun borcudur.

‘Var gücümüzle çalışacağız’

30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayan ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri, zaferin Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolu açtığını belirtti. Sivri, “Vatanın bağımsızlığı uğruna canını feda etmiş nice şehidimizden aldığımız güçle, Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği çağdaş uygarlık yolunda kararlı bir şekilde ilerlemek ve ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak için birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışacağız” dedi.

‘Uluslara yol gösterdi’

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yılını gururla kutlandığını ifade etti. Milli Mücadele’nin bağımsızlık mücadelesi veren birçok ulusa da yol gösterdiğini dile getiren Özgener, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yazdığı bu şanlı destan, gelecek kuşaklara bırakılan en büyük mirastır. 30 Ağustos, başı dik, onuruyla yaşama kararlılığı gösteren bir milletin tarihe altın harflerle yazdırdığı şanlı destanının adıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, Zafer Bayramı’mızın 97. Yıldönümünde başta, büyük dehasıyla ülkemizin geleceğine ışık tutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükran ve saygılarımı sunuyorum” dedi.