22.12.2019 - 00:04 |
Köseoğlu, minik okurlarla buluştu
Karabağlar Belediyesi’nin düzenlediği ‘Çocuklar Yazarlarla Buluşuyor’ etkinliği kapsamında, yazar Hamdullah Köseoğlu miniklerle buluştu.
Okumanın ve yazmanın insanın yaşamına neler kattığını anlattı.
Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.