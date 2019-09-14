14.09.2019 - 03:39 |
Kötü alışkanlığı olan şoförlük yapamayacak
Vatandaşın toplu ulaşım hizmetlerinden güvenli ve konforlu şekilde yararlanabilmeleri için İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) ile Türk Kızılayı Konak Şube Başkanlığı bir protokol imzaladı.
İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu ile Kızılay Konak Şube Başkanı Ömür Şanlı’nın imza koyduğu protokolle, Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım yönergelerinde öngörülen maddelerin sağlıklı şekilde hayata geçirilmesi hedefleniyor.
Mutlu, “Toplu ulaşımda hizmet görecek şoförlerin, uyuşturucu, keyif verici madde kullanıp kullanmadığını belirten Sağlık Müdürlüğü onaylı rapor, Türk Kızılay Konak Şube Başkanlığı’nın koordinatörlüğünde, İESOB’nin yönetiminde verilecek” dedi. Şanlı ise, “Testleri uluslararası standartlara uygun şekilde gerçekleştireceğiz. Sürücü Tanıtım Kartı eğitim seminerlerine de, “Temel İlkyardım” konusunda uzman personelle destek vereceğiz” diye konuştu.
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