Kötü günler bitti

1.5 yıl önce toprak yemeye başlamasıyla sağlığı konusunda ailesini endişelendiren, ardından geçen temmuz ayında kansızlık ve idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle tedavi görmeye başlayan 5 yaşındaki Nur Melek Kaymaz’ın 20 günde 2.5 kilo alması, gerçek rahatsızlığını ortaya çıkardı. Wilson’a (karaciğerde bakır birikmesi) bağlı siroz geliştiği belirlenen minik Nur Melek’te akut karaciğer yetmezliği saptandı, acil nakil kararıyla İzmir Kent Hastanesi’nde ameliyata alındı. Anne Nursel Kaymaz’dan (44) yapılan karaciğer nakliyle hayata tutundu.

‘Canım feda olsun’

Kızına can aşısı olan anne Kaymaz, “Kızıma canım feda olsun. Kötü günleri geride bıraktık. Kızım yeniden doğdu” dedi. İzmir Kent Hastanesi’ndeki nakil operasyonun yapan ekipte yer alan Op. Dr. Cahit Yılmaz da, “Hastayı aldığımızda uykuya meyilli, bilinci kapanmak üzere, üst sınırı 1 olan sarılık değeri 58 idi. Hızlıca annesini donör açısından tetkik ettik ve uygun olması üzerine ertesi günü annesinden nakil yaptık. Operasyon sonrası hastane süreci sonsuz geçti karaciğer fonksiyonları ve genel durumu düzeldi” dedi.