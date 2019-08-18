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    HaberlerEgeKötü yazılar resimle kapandı
    18.08.2019 - 07:50

    Kötü yazılar resimle kapandı

    Okulda devamsızlık yapmamaları amaçlanan Roman çocuklar Venezuelalı sokak sanatçısının desteğiyle bina duvarlarını boyuyor

    Kötü yazılar resimle kapandı

    İZMİR Büyükşehir Belediyesi’nin ekim ayında 2’ncisini düzenleyeceği Uluslararası İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı öncesi kente gelen Venezuelalı sokak sanatçısı Wolfgang Salazar Badsura, Romanların yoğunlukta olduğu Yenişehir Mahallesi’ndeki ortaokulun duvarına, öğrencilerle resim yapmaya başladı.
    ‘Konuşan Duvarlar’ projesine destek veren Badsura, bu tarz çalışmalara gönüllü olarak katıldığını ve bölgelere özgü resimler yaptığını belirtti. Proje hakkında bilgi veren okulun müdür yardımcısı Nazlı Aypak ise, “Devamsızlık oranının yüksek olduğu bir okuluz, öğrencilerimizin okula bağlılıklarını artırmayı istiyoruz. Duvarlarda kötü yazılar vardı. Bu şekilde kendi boyadıkları duvarlarını benimseyeceklerini düşünüyoruz” diye konuştu. l MEHMET CANDAN DHA

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