‘Köy Enstitüleri modeline dönülsün’

Buca Belediyesi, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği işbirliğiyle Cumhuriyet’ten günümüze Türkiye’nin eğitim sistemini masaya yatırdı. Zamanına göre çağın en modern eğitimini veren Köy Enstitüleri modelinin yeniden hayata geçirilmesinin önerildiği panelde konuşan Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Eğer Köy Enstitüleri kapatılmasaydı, biz bir karşı devrim süreci yaşamazdık” diye konuştu.