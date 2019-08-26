26.08.2019 - 07:50| AYDIN DHA
Köy pazarına ziyaret
AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çakırbeyli köy pazarını ziyaret edip vatandaşla bir araya geldi.
AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çakırbeyli köy pazarını ziyaret edip vatandaşla bir araya geldi. Üretici kadınlarla birlikte börek açan Çerçioğlu, kadınların daha fazla kazanabilmeleri için köy pazarlarının sayısını artıracaklarını belirtti. Kendisinin de Çakırbeyli pazarından alışveriş yapabilmek için pazar gününü beklediğini söyleyen Başkan Çerçioğlu, vatandaşla bol bol sohbet etti. Pazardan alışveriş yapanlar Başkan Çerçioğlu ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.
Edirne'de feci kazaEdirne’de, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada araçlardan birisi alev topuna döndü. Cayır cayır yanan otomobilden 2’si kadın toplam 3 kişi, görgü tanıklarının yardımıyla yanmaktan son anda kurtarıldı. Kazaya karışan diğer araçta bulunan 3’ü çocuk toplam 5 kişilik aile ise şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.