Köy pazarına ziyaret

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çakırbeyli köy pazarını ziyaret edip vatandaşla bir araya geldi. Üretici kadınlarla birlikte börek açan Çerçioğlu, kadınların daha fazla kazanabilmeleri için köy pazarlarının sayısını artıracaklarını belirtti. Kendisinin de Çakırbeyli pazarından alışveriş yapabilmek için pazar gününü beklediğini söyleyen Başkan Çerçioğlu, vatandaşla bol bol sohbet etti. Pazardan alışveriş yapanlar Başkan Çerçioğlu ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.