Köyde senfonik konser

Edremit Belediyesi işbirliğiyle İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, İzmir Devlet Opera ve Balesi İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Ege Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, TRT ve Halk müziği sanatçılarından oluşan yaklaşık 25 kişilik Turkish Brass Ensemble Orkestrası, bugün Edremit’in Mehmetalan Köyü’nde konser verecek. Köy meydanında saat 19.30’da başlayacak konserde klasik müzikten operaya, Türk halk müziğinden sanat müziğine kadar pek çok örnek sunulacak.