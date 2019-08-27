BİST97.101-0,05EURO6,480,18 USD5,830,08ALTIN286,181,20
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeKöylünün yüzü güldü
    27.08.2019 - 02:43

    Köylünün yüzü güldü

    Torbalı Belediyesi’nin kırsal kalkınma ve köy turizminin canlandırılması amacıyla düzenlediği etkinlikler, Börülce Festivali ile devam etti.

    Köylünün yüzü güldü

    Haftasonu binlerce kişinin katıldığı Karakızlar Mahallesi’ndeki festivalde köylünün önemli geçim kaynaklarından olan börülce ve oraganik ürünler satışa sunuldu.  Festivalin sonunda sahne alan Coşkun Sabah, sevilen parçalarıyla katılımcıları hem duygulandırdı hem de dans ettirdi. Torbalı’nın doğasına hayran kaldığını  ifade eden Sabah, “Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Belediye Başkanı İsmail Uygur’a üreticinin, köylünün ve sanatçının yanında olduğu için teşekkür ediyorum” dedi. Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yakupoğlu da, yoğun katılımın kendilerini sevindirdiğini belirterek, “Burada yüzlerin güldüğünün görmek çok güzel” diye konuştu.

     

    Kartal'da taciz iddiası mahalleyi karıştırdıKartal'da aynı evde yaşadığı amcasının cinsel tacizine uğradığını iddia eden genç kız, sokağa çıkıp çevredekilerden yardım istedi. Taciz iddiası üzerine sokağa dökülen mahalle sakinlerinin linç etmek istediği şüpheliyi polis zırhlı araca bindirerek kurtardı. Şüpheli gözaltına alındı.
    daha fazla video için
    Aleyna Tilki paylaştı: Sürpriz sonlu!Sosyal medyadaki paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki, dikkatleri yine üzerine çekti
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Molotoflu saldırıda dikkat çeken ayrıntı ortaya çıktı! 4 gün önce de...

    Molotoflu saldırıda dikkat çeken ayrıntı ortaya çıktı! 4 gün önce de...

    Süleyman Soylu'dan Emine Bulut açıklaması

    Süleyman Soylu'dan Emine Bulut açıklaması

    AÖL ek sınav giriş yerleri açıklandı mı? AÖL ek sınavları ne zaman yapılacak?

    AÖL ek sınav giriş yerleri açıklandı mı? AÖL ek sınavları ne zaman yapılacak?

    Okullar ne zaman açılacak? 2019-2020 eğitim öğretim yılı ara tatilleri

    Okullar ne zaman açılacak? 2019-2020 eğitim öğretim yılı ara tatilleri

    Sıradaki Haber