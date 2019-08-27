Köylünün yüzü güldü

Haftasonu binlerce kişinin katıldığı Karakızlar Mahallesi’ndeki festivalde köylünün önemli geçim kaynaklarından olan börülce ve oraganik ürünler satışa sunuldu. Festivalin sonunda sahne alan Coşkun Sabah, sevilen parçalarıyla katılımcıları hem duygulandırdı hem de dans ettirdi. Torbalı’nın doğasına hayran kaldığını ifade eden Sabah, “Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Belediye Başkanı İsmail Uygur’a üreticinin, köylünün ve sanatçının yanında olduğu için teşekkür ediyorum” dedi. Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yakupoğlu da, yoğun katılımın kendilerini sevindirdiğini belirterek, “Burada yüzlerin güldüğünün görmek çok güzel” diye konuştu.