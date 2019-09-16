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    Haberler EgeKozak Yaylası’na doğal yaşam köyü
    16.09.2019 - 07:50 |

    Kozak Yaylası’na doğal yaşam köyü

    Bakırçay Havzası’nın kalkınması, Kozak Yaylası’nın doğa ve yayla turizmine açılması için önemli çalışmalar yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama Belediyesi ile birlikte “Kozak Yaylası Festivali”ni düzenledi.

    Kozak Yaylası’na doğal yaşam köyü

    Bakırçay Havzası’nın kalkınması, Kozak Yaylası’nın doğa ve yayla turizmine açılması için önemli çalışmalar yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama Belediyesi ile birlikte “Kozak Yaylası Festivali”ni düzenledi. Kozak Kermes Alanı’nda 110 üretici hem yerel ürünlerini tanıttı hem de yaptığı satışlardan gelir elde etti. Açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, “İzmir’in kırsal kalkınmanın başkenti olmasını hedefliyoruz. Bölgede doğal bir turizm köyünün kurmayı planlıyoruz” dedi. Yüksek ekonomik değeri ve ihracat potansiyeline rağmen çam fıstığı üretiminin hastalık nedeniyle azaldığını sözlerine ekleyen Başkan Soyer, “Eşsiz fıstık çamlarını iyileştirmek ve üretimi artırmak için saha ve etüt çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu da, “Çam fıstığında yaşanan verim kaybı hepimizi üzüyor. Türkiye çam fıstığı sorununu Bergama ile çözecektir” ifadelerini kullandı.

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