‘Kral Şakir’le neşeli hikâyeler

Bir aslan ailesinin başından geçen komik ve neşeli hikâyeleri anlatan, Türkiye’nin ilk çizgi dizisi Kral Şakir’in eğlenceli şovu, yarın başlıyor. Kral Şakir ve arkadaşları, 5-6 Ekim’de de gösterilerini sergiledikten sonra çocuklarla sohbet edecek. Çocuklar, gösteri sonunda Kral Şakir’le fotoğraf çektirme şansına sahip olacak. Gösteri ücretsiz...Ege Perla’da 5-10 yaş arası çocukların katılabileceği atölye çalışmaları için veliler rezervasyon yaptırabiliyor.