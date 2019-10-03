03.10.2019 - 02:06 |
‘Kral Şakir’le neşeli hikâyeler
Çocukların severek izlediği Kral Şakir çizgi dizisinin sevilen karakterleri Şakir ve Fil Necati, Ege Perla’da çocuklarla buluşuyor.
Bir aslan ailesinin başından geçen komik ve neşeli hikâyeleri anlatan, Türkiye’nin ilk çizgi dizisi Kral Şakir’in eğlenceli şovu, yarın başlıyor. Kral Şakir ve arkadaşları, 5-6 Ekim’de de gösterilerini sergiledikten sonra çocuklarla sohbet edecek. Çocuklar, gösteri sonunda Kral Şakir’le fotoğraf çektirme şansına sahip olacak. Gösteri ücretsiz...Ege Perla’da 5-10 yaş arası çocukların katılabileceği atölye çalışmaları için veliler rezervasyon yaptırabiliyor.
Cansız bedeni park halindeki aracında bulunduÜç gündür kayıp olan erkek vatandaşın cansız bedeni park halindeki aracında bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin üzerinde ve çevresinde detaylı araştırma yaparken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.