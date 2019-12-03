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    03.12.2019 - 00:02 |

    Kredi başvuruları yüzde 111 arttı

    Kredi başvuruları yüzde 111 arttı

    Kasım ayının ilk 20 gününde, konut kredisi şartlarını araştıran kişi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 111 artışla 985 bin 750 adet oldu. Vatandaş, düşen faiz oranlarını gayrimenkulde yatırım fırsatı olarak gördü, en çok 125 bin liralık tutar talep edildi. Gelişmeleri değerlendiren sektör temsilcileri, devlet bankalarının kredi konusunda daha esnek davranması durumunda konut satışlarının da hızla artacağı görüşünde birleşti. Konut fiyatlarının şu anda en düşük seviyede olduğunu dile getiren isimler, şu ifadeleri kullandı:

    ‘Stoklar fazla değil’

    Masse 360 Gayrimenkul ve Yatırım Uzmanlığı Kurucusu Seyhun Acar: Artan taleple konut fiyatlarında da artış yaşanacak. Özellikle İstanbul’dan İzmir’e yoğun bir göç söz konusu; bu durum İzmir konut piyasasını daha da canlandıracak. Gayrimenkul yatırımcılarının konut fiyatları çok artmadan yatırım yapmaları için şu an uygun bir zaman.

    ‘En uygun zaman’

    Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer: Alınan ruhsatlar ve yapılan yeni inşaatların oranı yüzde 60 oranında düştü, konut stoğu fazla değil. Mevcut konutlara olan talep artacak.

    Gözde Grup Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı: İzmir’de 2020 yılının ikinci yarısından sonra talep artışı nedeniyle konut fiyatları da inşaat maliyetlerinin yansıtılmasıyla birlikte artış gösterecek. Şu anda hem fiyat, hem de konut stoğu açısından yatırım yapmak için uygun bir zaman.

    Yücesoy Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yücesoy: Konut fiyatları bundan daha fazla düşmez; ama stokların satışının tamamlanmasıyla birlikte ev fiyatları da tekrar yükselmeye başlayacaktır.

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