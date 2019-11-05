BİST100.0881,65EURO6,390USD5,740ALTIN278,410,18
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeKristal’den memecik fidanı
    05.11.2019 - 01:33 |

    Kristal’den memecik fidanı

    Kristal’den memecik fidanı

    Kristal Yağları, Milas 6. Zeytin Hasat Şenliği’nde üreticilere memecik zeyfin fidanı dağıtmaya başladı. Genel Müdürü Christopher Dologh, “Amacımız, zeytinyağının kalite çıtasını yükseltmek, orman yangınları, ağaç kesimleri gibi popülasyonunu tehdit eden unsurlarla da mücadele etmek” dedi.

    Nazlı Ilıcak tahliye edildiGazeteci Nazlı Ilıcak mahkemenin kararının ardından tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi. Ilıcak’ın ilk sözleri “İçeride kalanları Allah kurtarsın. İnfaz yasası bir an önce çıksın lütfen” oldu.
    daha fazla video için
    Aleyna Tilki'den dikkat çeken paylaşımÜnlü şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    MasterChef ödül oyununu son bölümde hangi takım kazandı? İşte MasterChef'te haftanın takımları ve kaptanları

    MasterChef ödül oyununu son bölümde hangi takım kazandı? İşte MasterChef'te haftanın takımları ve kaptanları

    Her şey bir anda oldu! Sokak ortasında kan donduran olay

    Her şey bir anda oldu! Sokak ortasında kan donduran olay

    Özlem Leman Davran kimdir, kaç yaşında, nereli? Özlem Leman Davran Serdar Ortaç ile aşk mı yaşıyor?

    Özlem Leman Davran kimdir, kaç yaşında, nereli? Özlem Leman Davran Serdar Ortaç ile aşk mı yaşıyor?

    Son dakika | Beşiktaş'ta dehşeti yaşatan şoför tutuklandı

    Son dakika | Beşiktaş'ta dehşeti yaşatan şoför tutuklandı

    Sıradaki Haber