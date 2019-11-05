05.11.2019 - 01:33 |
Kristal’den memecik fidanı
Kristal Yağları, Milas 6. Zeytin Hasat Şenliği’nde üreticilere memecik zeyfin fidanı dağıtmaya başladı. Genel Müdürü Christopher Dologh, “Amacımız, zeytinyağının kalite çıtasını yükseltmek, orman yangınları, ağaç kesimleri gibi popülasyonunu tehdit eden unsurlarla da mücadele etmek” dedi.
Nazlı Ilıcak tahliye edildiGazeteci Nazlı Ilıcak mahkemenin kararının ardından tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi. Ilıcak’ın ilk sözleri “İçeride kalanları Allah kurtarsın. İnfaz yasası bir an önce çıksın lütfen” oldu.