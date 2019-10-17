Kruvaziyerde rota Türkiye

İMEAK Deniz Ticaret Odası, 31 ülkede 120 limanın üye olduğu dünyanın en büyük kruvaziyer liman örgütü Akdeniz Kruvaziyer Limanları Birliği’ne (MedCruise) üye oldu. İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın üyeliği, MedCruise’un 1-4 Ekim günlerinde yapılan 55. Genel Kurulu’nda onaylandı. Toplantıya İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk de katıldı. Türk kruvaziyer sektörüyle ilgili bir sunum yapan Öztürk, Türkiye’nin doğası, tarihi, modern limanlarıyla eşsiz rota olduğunu söyledi.

30 milyon yolcu

Akdeniz’in yüzde 20 payla kruvaziyer sektöründe ikinci büyük pazar olduğunu ifade eden Öztürk, 2019’da 13 bin seferle 30 milyon yolcuya ulaşacağı bilgisini aldıklarını açıkladı. Öztürk, “2027’ye kadar dünyada 123 gemi suya inecek. Her 39 günde bir gemi inşa edilip kruvaziyer turizminin hizmetine girecek. Gemilerin önemli bölümü Akdeniz’de seyahat edecek. Kruvaziyer firmaları aşırı yoğunluk ve yerel halkın memnuniyetsizliğinden dolayı Venedik, Barselona, Dubrovnik gibi Batı Akdeniz limanlarından farklı limanlar arıyor. Bu nedenle Doğu Akdeniz’e yöneldiler” dedi. Kruvaziyer sektörünün çevreci gemilere ve limanlara yöneldiğini de vurgulayan Öztürk, “Türkiye limanları ve İzmir olarak da bu altyapıya bir an önce hazırlanmalıyız” diye konuştu.