Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, kendisini sosyal medya üzerinden okuluna davet eden ortaokul öğrencisi Ege Resmi’yi sınıfında ziyaret etti. Başkan Oktay’ı karşısında görünce şaşkınlıklarını gizleyemeyen minikler, hem sorular sordu hem de isteklerini iletti. Çocukların görüşlerine ve isteklerine çok önem verdiklerini belirten Başkan Oktay, “Onlar daha objektifler. Yaptığımız çalışmaların doğruluğunu çocukların tepkilerinden anlayabiliyoruz. Amacımız onlara daha güzel, daha çağdaş ve daha mutlu olacakları bir Marmaris bırakmak” dedi.