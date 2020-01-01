01.01.2020 - 00:02 |
Küçük Ege’nin ziyaret isteğini geri çevirmedi
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, kendisini sosyal medya üzerinden okuluna davet eden ortaokul öğrencisi Ege Resmi’yi sınıfında ziyaret etti. Başkan Oktay’ı karşısında görünce şaşkınlıklarını gizleyemeyen minikler, hem sorular sordu hem de isteklerini iletti. Çocukların görüşlerine ve isteklerine çok önem verdiklerini belirten Başkan Oktay, “Onlar daha objektifler. Yaptığımız çalışmaların doğruluğunu çocukların tepkilerinden anlayabiliyoruz. Amacımız onlara daha güzel, daha çağdaş ve daha mutlu olacakları bir Marmaris bırakmak” dedi.
Yılın ilk bebeği dünyaya geldiŞanlıurfa'da 2020 yılının ilk bebeği Nurşen ve Ömer Kavan çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen "Azra" oldu.
Türkü söylerken canlı yayında bayıldıEDİRNE'de yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayınlanan programda konser veren 'Bulgaristan Razgrad Karaağaç Deliorman Türkü Grubu'ndan Azer Ahmetçik, türkü söylediği sırada bayıldı. Ahmetçik, verilen reklam arasında müdahalede edildikten sonra yeniden türkü söylemeye devam etti.