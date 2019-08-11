Küçük ellerden büyük yardım

Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları’daki anaokulu ve ilkokul öğrencileri, AB projesi kapsamında kurdukları kooperatif aracılığıyla, ürettikleri tarımsal ürünleri pazarlarda satıyor. Kazandıkları parayı da yardıma ihtiyacı olan okullara bağışlıyor. Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Özkaya, “Öğrencilerimiz, Atatürk’ün ‘Üretmeye mecburuz’ öğretisinin izinde tarımsal üretimi öğreniyor. Aynı zamanda toplumsal dayanışmayı deneyimliyor.