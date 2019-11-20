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    HaberlerEge HaberleriKüçük esnafa reçete
    20.11.2019 - 02:12 |

    Küçük esnafa reçete

    Sokak Ekonomisi çalışmalarıyla Nobel Ödülü’ne aday gösterileceği belirtilen ekonomist Dr. Osman Sirkeci Muğla’da sahil esnafını mercek altına aldı, ayakta kalabilmeleri için birlikte reçete hazırlayacaklarını söyledi

    Küçük esnafa reçete

    Sokak Ekonomisi çalışmalarıyla Nobel ödülüne göz kırpan Dr. Osman Sirkeci, Muğla’da incelemelerde bulundu; Bodrum, Marmaris, Datça ve Fethiye’de esnafla bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ile Dr. Sirkeci görüş alışverişinde bulundu. Küçük esnafın durumunun ele alındığı görüşmede Başkan Gürün, bugüne kadar esnafa yönelik yaptıkları çalışmaları anlattı, “Çalışmalarımızı inceleyin. Projelerimiz diğer yerel yönetimlere rehber olsun. Ama eksik gördüğünüz, daha yapmamız gereken çalışmalar konusunda bizi bilgilendirmenizi rica ediyorum” diye konuştu.

    Yeni vizyon

    Küçük esnafın ayakta tutulmasını esas alan formüller ve çarelerin tüm dünyanın beklentisi olduğuna dikkat çeken Dr. Sirkeci de, formülleri mikro esnafla birlikte yazacağını söyledi.

    Dr. Sirkeci, “Yaz sezonunda mikro girişimcilere ev sahipliği yapan aşını ekmeğini paylaşan sahil esnafına yaşam hakkı tanımalıyız. Bunun formülünü birlikte yazacağız” şeklinde konuştu.

    Çalışmalarının Nobel ödülüne aday gösterileceği yönündeki haberleri doğrulayan Dr. Sirkeci, Türkiye’nin önemli otoritelerinin bu konuda kendisini ve çalışmalarını desteklediğini ifade etti.

    Muğla tarımı dikkat çekti

    Muğla Büyükşehir Belediyesi, ‘Üretimin Desteklenmesi, Planlanması ve Ürünlerin Pazarlanması’ çalıştayına katıldı.Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi, Koku Vadisi projesi, alım garantili çiçek üretimi, meyve sebze kurutma tesisi, toprak bitki sulama suyuanaliz laboratuvarı, trüf mantarı, sakız ağacı gibi önemli tarımsal projeler diğer büyükşehir belediyelerine tanıtıldı.

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