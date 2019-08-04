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    HaberlerEge‘Küçük Menderes’e sahip çıkmalıyız’
    04.08.2019 - 00:47

    ‘Küçük Menderes’e sahip çıkmalıyız’

    ‘Küçük Menderes’e sahip çıkmalıyız’

    Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Şirince’de kurulacağı için tepki toplayan mermer ocağının ÇED sürecinin olumsuz sonuçlanmasıyla ilgili konuştu. Başkan Sengel, “Efes Selçuk hepimizin, bu kente en çok bu kentte yaşayanlar sahip çıkar. İçten desteklerini bizden esirgemeyen Büyükşehir Başkanımız Tunç Soyer’e, İzmir milletvekillerimize, ilgili muhtarlarımıza ve halkımıza teşekkürlerimizi sunuyor. Belevi, Şirince ve Gökçealan dahilinde halen daha devam eden jeotermal girişimleri, maden ve taş ocaklarına ve gözünü bu bakir topraklara diken herkese bir lafımız var. Efes Selçuk tarım ve turizm kentidir. Aksini kabul etmemiz mümkün değil. Bu güzelim kente ve kirlenen çığlık atan Küçük Menderes‘e sahip çıkmalıyız” dedi.

    ABD'de AVM saldırganının kimliği belli olduABD'nin Teksas eyaletinin en büyük kentlerinden olan El Paso'da Cielo Vista isimli alışveriş merkezinde silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin 21 yaşındaki Patrick Crusius olduğu belirtildi.
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    3 Ağustos 2019 Magazin Haberleri.
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