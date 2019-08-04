Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Şirince’de kurulacağı için tepki toplayan mermer ocağının ÇED sürecinin olumsuz sonuçlanmasıyla ilgili konuştu. Başkan Sengel, “Efes Selçuk hepimizin, bu kente en çok bu kentte yaşayanlar sahip çıkar. İçten desteklerini bizden esirgemeyen Büyükşehir Başkanımız Tunç Soyer’e, İzmir milletvekillerimize, ilgili muhtarlarımıza ve halkımıza teşekkürlerimizi sunuyor. Belevi, Şirince ve Gökçealan dahilinde halen daha devam eden jeotermal girişimleri, maden ve taş ocaklarına ve gözünü bu bakir topraklara diken herkese bir lafımız var. Efes Selçuk tarım ve turizm kentidir. Aksini kabul etmemiz mümkün değil. Bu güzelim kente ve kirlenen çığlık atan Küçük Menderes‘e sahip çıkmalıyız” dedi.