Küçük Menderes’i birlikte kurtaralım



AK İzmir Milletvekili Atilla Kaya, Küçük Menderes Nehri’ndeki kirliliğe karşı harekete geçti. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından nehirde bayram mesaisi yapılarak sürdürülen temizlik çalışmalarını, Torbalı’da yerinde inceleyen Kaya, 2016 yılında hazırlanan Küçük Menderes Havzası Kirlilik Önleme Eylem Planı’nın tüm paydaşlarıyla bayramdan sonra toplantı yapacağını belirtti, “Bu nehri kurtarmak, geleceğimizi kurtarmaktır” dedi.

İzmir’de Bozdağlar’dan doğup Selçuk’ta denize kavuşan Küçük Menderes Nehri’nin kirlilik sorununun çözümü için 2016 yılında hazırlanan Küçük Menderes Havzası Kirlilik Önleme Eylem Planı’nın daha etkin şekilde uygulanmasını isteyen, AK İzmir Milletvekili Atilla Kaya, DSİ tarafından Küçük Menderes Nehri’nde sürdürülen temizlik çalışmalarını Torbalı’da yerinde inceledi. Yazın suların azalmasıyla kirliliğin daha çok hissedildiği nehirde fabrika atıklarına karşı mücadele edileceği vurgulandı.

Üretici buradan aldığı suyla tarlasını suladığı için insan sağlığı açısından da tehdit oluşturan nehirdeki kirliliğin çözümü için ıslah çalışmaları bayramda da sürdü. İş makineleri nehrin ‘en kirli’ olduğu söylenen Torbalı’nın Sağlık Mahallesi ile Selçuk arasındaki bölümünde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Nehir yatağının 30 kilometrelik kısmındaki çalışmalara katılan Kaya, D550 İzmir-Aydın karayolu köprü altı ve Selçuk sonrasında nehrin denize döküldüğü Pamucak noktasının ıslah edileceğini kaydetti.

Küçük Menderes Nehri’ne akan Torbalı’daki Fetrek Çayı’nda ıslah çalışmalarının tamamlandığını hatırlatan Kaya, şöyle dedi:

“Fetrek Çayı ana yatağında 2015 yılında başlayan çalışmalarla, 22 bin metrelik uzunluk boyunca talveg düzenlemesi, sedde imalatı ve tahkimat yaparak çay yatağını ıslahı ettik. Burada etap etap bir çalışma söz konusu. Fetrek’te 1. etap bitti, şimdi sırada 2. etap var. Onu da gerçekleştireceğiz ve Küçük Menderes’in kurtulması için çevresel etkenleri ortadan kaldırma mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

‘Bu konuda kararlıyız’

Küçük Menderes’in, havzanın en önemli nehri olduğuna dikkat çeken Kaya; Ödemiş, Tire ve Torbalı’nın ovalarının nehrin sularıyla sulandığını, turizmin merkezi Selçuk ilçesinden de geçtiğini, buralardan geçerken Çaylı, Aktaş, Ilıca, Uladı, Fetrek ve birkaç diğer akarsuyun sularını aldığını ve Selçuk Ovası’ndan da Ege Denizi’ne ulaştığını anlattı. Kaya, bölgedeki mandra ve zeytinyağı fabrikası gibi tesislerden gelen atıklarla, kırsal mahallelerdeki kontrolsüz atıkların Kücük Menderes Nehri’ni kirlettiğine dikket çekti, “Torbalı’dan itibaren ağır endüstriyel atıklar da karışınca kirlilik yükü iyice artıyor. Bu büyük bir sorun ve çözülmesi gerekiyor. Bunun için bölgede yaşayan herkesin el ele verip çalışması şart. Bunu da sağlayacağımıza inanıyorum” dedi.

‘Su kalitesi iyileştirilmeli’

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2016’da hazırlanan Küçük Menderes Havzası Kirlilik Önleme Eylem Planı’nın tüm paydaşlara sorumluluklar yüklediğini anımsatan AK Partili Kaya, bu planının önemine dikkat çekti.

2015’te Fetrek Çayı’nda başlayan çalışmaların Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yapıldığını, daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bu planla katkı koyduğunu belirten Kaya, “Hem Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın çalışmaları var. 2010’da Çevre ve Orman Bakanlığı’nın TÜBİTAK Başkanlığı’na hazırlattığı bir rapor var. AK Parti olarak bu işin üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Havzadaki tarımsal üretim başta olmak üzere, turizm de dahil tüm ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması, nehirdeki kirliliğin önlenmesi, su kalitesinin iyileştirilmesi gerekiyor. Bayındır-Torbalı alt havzası, Selçuk alt havzası, Ödemiş-Tire alt havzası ve Kiraz alt havzasındaki ilçelerin yerel yöneticileri, meslek kuruluşları ve STK yöneticileriyle bir araya geleceğiz” dedi.