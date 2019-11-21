Küçükler, tatilde uzayı öğreniyor

İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin katıldığı etkinlikte öğrenciler, hem bilgi edindi, hem de uygulama yaparak tatillerini değerlendirme fırsatı buldu. Merkez Müdürü Doç. Dr. Hasan Ali Dal, “Öğrenciler teleskopla gökyüzü gözlemi, atölye çalışmaları, uzay aracının uzaya nasıl çıktığını ve simülasyonlarını deney yaparak inceliyor” dedi.