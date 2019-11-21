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    HaberlerEge HaberleriKüçükler, tatilde uzayı öğreniyor
    21.11.2019 - 02:21 |

    Küçükler, tatilde uzayı öğreniyor

    Ege Üniversitesi (EÜ) Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortak yürüttüğü ‘Astronomi Çocuk Kampı- Oyunlarla Uzayı Öğreniyorum’ etkinliği, EÜ Gözlemevi’nde gerçekleştirildi.

    Küçükler, tatilde uzayı öğreniyor

    İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin katıldığı etkinlikte öğrenciler, hem bilgi edindi, hem de uygulama yaparak tatillerini değerlendirme fırsatı buldu. Merkez Müdürü Doç. Dr. Hasan Ali Dal, “Öğrenciler teleskopla gökyüzü gözlemi, atölye çalışmaları, uzay aracının uzaya nasıl çıktığını ve simülasyonlarını deney yaparak inceliyor” dedi.

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