25.12.2019 - 01:54 |
Kulaçlar kupa için
İKİNCİ Marathon Masters Kış Kupası Açık Su Yüzme Şampiyonası, 28-29 Aralık günlerinde Menderes’in Özdere Aria Claros Oteli sahilinde gerçekleşecek.
100’ün üzerinde sporcunun katılacağı şampiyonada su sıcaklığının 15 derece olması bekleniyor.
Beyoğlu'nda Noel ayini düzenlendiSaint Antuan Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinde, ilahiler söylendi ve İncil'den bölümler okundu. Türkçe dualar edilen ayine, çok sayıda Hristiyan katıldı. Cemaat üyeleri, ayinde mum yakıp dua etti.Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece, Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.