Kulalıların yüzü fabrikayla güldü

Döneminin en büyük sanayi kuruluşları arasında gösterilen Kula Mensucat’ın 1951’de Manisa’dan İzmir’e taşınmasından sonra, ilçede yine tekstil rüzgarı esmeye başladı. 15 ay önce ilçeye gelen Akar Tekstil, 15 milyon liralık yatırım yaptı. Kula Belediyesi’ne ait 11 bin metrekare kapalı alanda kurulan fabrikayla, 900 kişi iş sahibi oldu. Fabrika müdürü Nurcan Çelik, “2020 yılı sonuna kadar 2 bin personel istihdam etme ve üretim yaptığımız firmalara 60 milyon avroluk katkı sağlama hedefindeyiz” dedi. Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ise, ilçeye yatırım yapmak isteyen firmalara destek vereceklerini açıkladı. l MANİSA AA