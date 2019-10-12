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    HaberlerEgeKulalıların yüzü fabrikayla güldü
    12.10.2019 - 00:55 |

    Kulalıların yüzü fabrikayla güldü

    Kulalıların yüzü fabrikayla güldü

    Döneminin en büyük sanayi kuruluşları arasında gösterilen Kula Mensucat’ın 1951’de Manisa’dan İzmir’e taşınmasından sonra, ilçede yine tekstil rüzgarı esmeye başladı. 15 ay önce ilçeye gelen Akar Tekstil, 15 milyon liralık yatırım yaptı. Kula Belediyesi’ne ait 11 bin metrekare kapalı alanda kurulan fabrikayla, 900 kişi iş sahibi oldu. Fabrika müdürü Nurcan Çelik, “2020 yılı sonuna kadar 2 bin personel istihdam etme ve üretim yaptığımız firmalara 60 milyon avroluk katkı sağlama hedefindeyiz” dedi. Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ise, ilçeye yatırım yapmak isteyen firmalara destek vereceklerini açıkladı. l MANİSA AA

    Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
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    11 Ekim 2019 Magazin Bülteni11 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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