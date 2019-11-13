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    HaberlerEge HaberleriKula’nın turizm elçisi
    13.11.2019 - 01:00 |

    Kula’nın turizm elçisi

    Manisa’nın Kula ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki emekli öğretmen Hüseyin Zabun, kendi imkanlarıyla restore ettirdiği tarihi evinde, gönüllü olarak ziyaretçileri kabul ediyor.

    Kula’nın turizm elçisi

     “Evler insanlarıyla beraber güzeldir” diyen Zabun, konuklara ilçenin tarihi evlerini, kültürünü ve doğal güzelliklerini anlatıyor.

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