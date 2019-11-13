13.11.2019 - 01:00 |
Kula’nın turizm elçisi
Manisa’nın Kula ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki emekli öğretmen Hüseyin Zabun, kendi imkanlarıyla restore ettirdiği tarihi evinde, gönüllü olarak ziyaretçileri kabul ediyor.
“Evler insanlarıyla beraber güzeldir” diyen Zabun, konuklara ilçenin tarihi evlerini, kültürünü ve doğal güzelliklerini anlatıyor.
Kız arkadaşına kurşun yağdırdıBursa Jandarma Astsubay Okulu'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Aydemir K. (49), okula misafir ziyaretçi olarak gelen kız arkadaşı Sosin Küçükgüven'i (43), aralarında çıkan tartışmanın ardından beylik tabancasıya vurarak öldürdü.