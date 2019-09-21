‘Kullanılan bu ifadeler haddini aştı’

Bakanlığın üreticiyi koruduğunu belirten Hamza Dağ “Özgür Özel, ortada bir mağduriyet olmamasına rağmen ısrarla üzüm üreticisinin mağdur edildiği algısı oluşturup, bu algı üzerinden siyasi rant devşirme gayesi taşımaktadır. Tarım ve Orman Bakanımız, 1 ay önce yaptığı açıklama ile, üreticilerimizin arz fazlalığından kaynaklı fiyat düşmesi durumuyla karşı karşıya kalmasının önüne set çekmiştir. Çiftçilerimiz de üreticilerimiz de bilirler ki; ürün arzı yeni başladığında az miktardaki ürün yüksek fiyattan alıcı bulur. Bakan Bey, ilerleyen süreçte arz fazlalığı oluşacağını ve bu nedenle fiyatların düşeceğini bildiği için, 10 lira gibi bir fiyat belirleyerek oluşabilecek mağduriyetleri engellemiştir” dedi.

‘Bir mağduriyet yok’

Alımların başladığı günden itibaren üreticiden yoğun bir ilgi olduğunu söyleyen Dağ, “Toprak Mahsulleri Ofisi’nin resmi verilerine göre, alım başlangıcından bugüne kadar 1300 ton üzüm, ortalama 10 TL bedel ile alınmış. 3500 ton için de oluşturulmuş randevu bulunuyor. Tabloya baktığımızda, Sayın Bakan’ın açıklamasının piyasayı yakından tanıyan bir yaklaşımla yapıldığını görebiliriz. CHP Milletvekili’nin iddia ettiği gibi üreticilerimizin mağdur edilmesi söz konusu değildir” diye konuştu.

CHP’li Özel, Manisa’nın Salihli ilçesinde üzüm üreticileriyle birlikte TARİŞ ve Toprak Mahsulleri Ofisi’ni (TMO) ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı’nın 1 ay önce 10 TL’nin altında üzüm alımı olmayacağını söylediğini ancak Toprak Mahsulleri Ofisi’nin 8 TL’den üzüm alımı gerçekleştirdiğini iddia etmiş ve “Tarım Bakanı gereğini yapmazsa kendisine Manisa’yı da, Meclis’i de, katıldığı toplantıları da dar ederiz; bir daha Manisa’ya gelemez” demişti.