Küllerinden doğan Akigo

Süper Lig’de 7 yıl yer aldıktan sonra, geçen sezon sonunda küme düşmenin acısını yaşayan Akhisarspor, şampiyonluk hedefiyle başladığı 1. Lig’de farkını gösterdi. Süper Lig’e dönme hedefiyle güçlü bir kadro oluşturan yeşil siyahlılar, ilk 3 hafta tutuk bir görünüm sergiledi, ardından lige lider olarak damga vurdu.Son 3 maçını üst üste kazanmayı başaran Akhisar, 6 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle liderlik koltuğunu devralırken rakiplerine de göz dağı verdi. Son maçta zirve yarışındaki rakiplerinden Fatih Karagümrük’ü deplasmanda ilk 28 dakika içinde bulduğu gollerle 3-2 mağlup etmeyi başaran Akhisar’da futbolcular soyunma odasını tezahüratlarla inletti.

‘Hedef zirvede kalmak’

Karagümrük galibiyeti sonrası oyuncularını kutlayan Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, “Önemli olan şimdi değil Mayıs ayı sonunda lider olmak” demeyi de ihmal etmedi. Altıparmak, “Uzun lig maratonunda böyle bir rakibe karşı deplasmanda galip gelmek önemli. Çok değerli bir galibiyet aldık. İstikrarı ve kazanmayı devam ettirmek istiyoruz. Yanımızda olan bütün Akhisar halkına teşekkür ediyoruz” dedi.

Cikalleshi fark yarattı

Akhisarspor’da sezon başında istenmeyen adam ilan edilen Cikalleshi, aylar süren ayrılığın ardından takıma dönerek 3’te 3 yapılan son 3 maçın kahramanı oldu. Arnavutluk Milli Takımı’nda Fransa ve İzlanda maçlarında gol kaydederek dikkat çeken Cikalleshi, Hadzic’in sakatlığıyla Akhisarspor’a dönüşünde bulduğu şansı iyi değerlendirdi. Ligde de Menemenspor’a karşı 1-0 kazanılan maçın tek golünü atan forvet, geçen hafta 3-1’lik Hatayspor galibiyetini de boş geçmedi. 3-2 kazanılan son Karagümrük galibiyetine de 2 golle katkı veren Cikalleshi, 3 maçta 4 golle yıldızlaşıp takımını liderliğe taşıdı.