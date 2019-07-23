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    HaberlerEge‘Kültür ve sanatın merkezi yapacağız’
    23.07.2019 - 02:06

    ‘Kültür ve sanatın merkezi yapacağız’

    ‘Kültür ve sanatın merkezi yapacağız’

    Dikili Belediyesi’nin düzenlediği ücretsiz halk konserleri Mithat Körler’le başladı. Atatürk Meydanı’nda düzenlenen programda Körler, sahne şovlarıyla hayran bıraktı. Başkan Adil Kırgöz ve eşi Nesrin Kırgöz’ün yanı sıra CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel ile eşi Ziynet Sertel de etkinliğe katıldı. Dikililerin yoğun ilgi gösterdiği konserde konuşan Başkan Kırgöz, “Dikili’yi kültürün ve sanatın merkezi haline getireceğiz” ifadesini kullandı.

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