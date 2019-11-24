24.11.2019 - 03:01 |
Kültür, yerelde yaşatılır
Zanaat ile sanatın buluştuğu 1. Uluslararası Zanaattan Sanata Jürili Karma Sergisi sona erdi.
Beş farklı ülke ve 34 üniversiteden 114 eserin bulunduğu sergiye ev sahipliği yapan Uşak Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Sahip olduğumuz zanaatların ölmemesi için yerel yönetimlere ve bizlere büyük işler düşüyor. Biz geçmiş kültürümüzü yaşatabilmek için hem yerel yönetimler hem üniversite hem de sivil toplum kuruluşları olarak birlikte çalışmalıyız” dedi. Serginin, sponsor ve katılımcılarının ortaklığı ile sosyal sorumluluk projesine de aracı oldu. Uşak Üniversitesi Tasarım Merkezi tarafından özel olarak hazırlanan tişörtlerin, Uşak Çocuk Evleri Sitesi’ndeki çocuklara hediye edildi.
Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.