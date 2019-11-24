Kültür, yerelde yaşatılır

Beş farklı ülke ve 34 üniversiteden 114 eserin bulunduğu sergiye ev sahipliği yapan Uşak Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Sahip olduğumuz zanaatların ölmemesi için yerel yönetimlere ve bizlere büyük işler düşüyor. Biz geçmiş kültürümüzü yaşatabilmek için hem yerel yönetimler hem üniversite hem de sivil toplum kuruluşları olarak birlikte çalışmalıyız” dedi. Serginin, sponsor ve katılımcılarının ortaklığı ile sosyal sorumluluk projesine de aracı oldu. Uşak Üniversitesi Tasarım Merkezi tarafından özel olarak hazırlanan tişörtlerin, Uşak Çocuk Evleri Sitesi’ndeki çocuklara hediye edildi.