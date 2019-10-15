Kültürpark’a üretici pazarı

Üretici ile tüketiciyi aracısız buluşturacak olan pazarların ikincisi yarın Kültürpark Lozan Kapısı’nın girişinde kurulacak. Yöresel ürünlerin sergileneceği pazarda birbirinden lezzetli tatlar da yer alacak.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek İzmir Tarım Festivali’yle birlikte İzmir’de ikinci üretici pazarı da açılıyor. Kültürpark Lozan Kapısı girişinde kurulacak ve her çarşamba günü kentin dört bir yanından gelen köylü ve çiftçiyi kentliyle aracısız buluşturacak üretici pazarı için altı farklı noktadan servis hizmeti de sunulacak. Tarıma ve yerel üreticiye dikkat çekmek için bu yıl üçüncü kez düzenlenen İzmir Tarım Festivali, yarın saat 12.00’de Gündoğdu Meydanı’ndan hareket edecek renkli kortejle başlayacak. Atatürk Caddesi’nden dans ve müzikler eşliğinde ilerleyecek kortej 14.00’te açılışı yapılacak Kültürpark Üretici Pazarı’na ulaşacak. 27 farklı ilçeden katılan tarımsal kalkınma kooperatifleri, kadın üretici birlikleri ve yüzlerce üreticinin el işi yöresel ürünlerini sergileyeceği pazarda, en lezzetli ürünler yaklaşık 100 tezgâhda katılımcıların beğenisine sunulacak.

Aracısız alışveriş

Taze meyve ve sebzelerin, geleneksel yöntemlerle üretilmiş tarhana, erişte, köy ekmeği, ev salçası, zeytinyağı, doğal bal, pekmez gibi birbirinden lezzetli yöresel tatların zenginleştireceği Kültürpark Üretici Pazarı, köylü ve çiftçiden aracısız alışveriş yapma imkânı sunduğu ziyaretçilerine de ekonomik avantaj sağlayacak.

Soyer’den örnek personele teşekkür





İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, muhtarlarla yaptığı periyodik toplantılarda isminden sürekli övgüyle söz edilen ve özverili çalışmaları nedeniyle takdir toplayan, İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Güney Bölgesi Kanal Bakım Şube Müdürlüğü Şefi Zeki Aytulun’u makamında ağırladı. Başkan Soyer, “Her gittiğim yerde isminizi duyuyorum, bölgenizdeki tüm muhtarlar sizden çok memnun. Böylesine özverili ve işini hizmet aşkıyla yapan insanlarla çalışmak benim için gurur verici” dedi.