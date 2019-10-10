Kültürpark’ta Flamingo Günleri

Yarın Kültürpark’ta başlayacak olan “1. Flamingo Kültür ve Sanat Günleri Festivali”, Ontur Otel’de düzenlenen bir toplantıyla basına tanıtıldı. Prof. Dr. Erkan Sevinç, “Doğadaki nadide kuş türlerinden olan flamingolar da bizler gibi İzmir aşıklısı. Başkanımız Tunç Soyer’in ‘Flamingoların da başkanı olacağım’ sözü bir yerde bizlere ilham oldu. 1. Flamingo Kültür ve Sanat Günleri’nde gerek imza günlerinde, gerek konserlerde, gerek söyleşilerde ülkemizin önemli isimleri bizlerle birlikte olacak. Halka açık ve ücretsiz olmasının festivalin İzmir’in arka sokaklarına da hitap etmesini sağlayacağına inanıyoruz” dedi.