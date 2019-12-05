Kupada Ege derbisi

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor, bugün İzmir’de Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında karşı karşıya gelecek. Tire’deki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı’nda saat 16.30’da başlayacak müsabakayı Burak Pakkan yönetecek. İki takımın da yedek ağırlıklı kadrolarıyla mücadele edeceği öğrenildi. 1. Lig’de son olarak deplasmanda Keçiörengücü’ne 2-1 yenilerek düşme hattından kurtulma fırsatını kaçıran Altınordu, kupada alacağı iyi bir sonuçla iç sahada oynayacağı Adanspor maçı öncesi moral bulmayı hedefliyor. Süper Lig’de üst üste Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK’yı (D) mağlup ederek taraftarının yüzünü güldüren Denizlispor da kupada 19 Aralık Perşembe günü evinde oynayacağı rövanş mücadelesi öncesi avantajlı bir skorla ilk maçı tamamlamayı hedefliyor.