20.12.2019 - 00:00 |
‘Kupayı önemsiyoruz’
Süper Lig’de devrenin son iki maçına önce yarın Galatasaray’la evinde, ardından lider Sivasspor’la deplasmanda zorlu 90 dakikalara çıkacak Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası’nda moral buldu. Fatih Karagümrük’ü yenerek adını son 16 takım arasına yazdıran sarı kırmızılılarda Teknik Direktör İlhan Palut, “Kupada ilerleyebileceğimiz kadar ilerlemek istiyoruz. Kupada oynadığımız maçları önemsiyoruz. Tur atladığımız için sevinçliyim” dedi.
Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.