‘Kupayı önemsiyoruz’

Süper Lig’de devrenin son iki maçına önce yarın Galatasaray’la evinde, ardından lider Sivasspor’la deplasmanda zorlu 90 dakikalara çıkacak Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası’nda moral buldu. Fatih Karagümrük’ü yenerek adını son 16 takım arasına yazdıran sarı kırmızılılarda Teknik Direktör İlhan Palut, “Kupada ilerleyebileceğimiz kadar ilerlemek istiyoruz. Kupada oynadığımız maçları önemsiyoruz. Tur atladığımız için sevinçliyim” dedi.