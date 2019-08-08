Kurban Bayramı için çalışmalar sürüyor

Karşıyaka Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki satış ve kesim alanları ile ilgili hazırlıklarını tamamladı. Kaymakamlık Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından, Örnekköy Mezarlığı’nın alt kısmındaki arazi ‘kurban kesim ve satış alanı’ olarak belirlendi. Örnekköy’deki alanda sağlıklı ve hijyenik bir ortam oluşturuldu. Yol ve otopark düzenlemeleri tamamlandı.