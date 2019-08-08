08.08.2019 - 02:00
Kurban Bayramı için çalışmalar sürüyor
Karşıyaka Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki satış ve kesim alanları ile ilgili hazırlıklarını tamamladı. Kaymakamlık Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından, Örnekköy Mezarlığı’nın alt kısmındaki arazi ‘kurban kesim ve satış alanı’ olarak belirlendi. Örnekköy’deki alanda sağlıklı ve hijyenik bir ortam oluşturuldu. Yol ve otopark düzenlemeleri tamamlandı.
Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.