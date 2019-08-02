Kurban Bayramı’nda her sofrada et olsun

‘Hilal Olsun Kampanyası’ kapsamında 180 bin hisse kurban payını 4.5 milyon insana ulaştırmak için çalışan Türk Kızılayı, kurban etlerini Kemalpaşa’daki Zel İlikli Kemik Suyu Fabrikası’nda konserveleyecek. İZSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve fabrika sahibi Hüseyin Cengiz, hayırlı bir işe vesile oldukları için mutlu olduğunu belirtti.