BİST101.900-0,18EURO6,220USD5,610,04ALTIN 260,362,65
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeKurban Bayramı’nda her sofrada et olsun
    02.08.2019 - 01:14

    Kurban Bayramı’nda her sofrada et olsun

    Kurban Bayramı’nda her sofrada et olsun

    ‘Hilal Olsun Kampanyası’ kapsamında 180 bin hisse kurban payını 4.5 milyon insana ulaştırmak için çalışan Türk Kızılayı, kurban etlerini Kemalpaşa’daki Zel İlikli Kemik Suyu Fabrikası’nda konserveleyecek. İZSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve fabrika sahibi Hüseyin Cengiz, hayırlı bir işe vesile oldukları için mutlu olduğunu belirtti.

    Araç park etme kavgasında komşusunu boynundan vurduKarabük’te bir kişi araç park etme meselesi yüzünden tartıştığı komşusunu av tüfeği ile vurarak yaraladı.
    daha fazla video için
    İşte o anlarIğdır'ın Tuzluca ilçesinin yüksek kesimli arazilerinde yaşayan yakı böceği, beslenirken görüntülendi.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Komşusunu boynundan vurdu

    Komşusunu boynundan vurdu

    Kızı böyle anlattı: 'Sana yaptıklarımı çocuklarına da yapacağım' dediğini duydum

    Kızı böyle anlattı: 'Sana yaptıklarımı çocuklarına da yapacağım' dediğini duydum

    Kanuni Sultan Süleyman’ın dedesinin dedesinin dedesi kimdir? 1 Ağustos sorusu

    Kanuni Sultan Süleyman’ın dedesinin dedesinin dedesi kimdir? 1 Ağustos sorusu

    İstanbul-İzmir otoyolu ne zaman açılacak? İstanbul-İzmir arası kaç saate inecek?

    İstanbul-İzmir otoyolu ne zaman açılacak? İstanbul-İzmir arası kaç saate inecek?

    Sıradaki Haber