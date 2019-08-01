Kurban satışları için 235 nokta

İzmir Valiliği kurban satışlarının yapılması için 235, kesimler için de 281 yer belirledi. Kurban pazarlarında fiyatların geçen yıla oranla çok fazla artmadığı dikkat çekti.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, İzmir Valiliği kentte kurban satışlarının yapılması amacıyla 235, kesim için de 281 nokta belirledi. Her yıl satış noktası olarak kullanılan Konak ilçesindeki Yeşildere bölgesine, Türkiye’nin dört bir yanından satıcılar gelmeye başladı.

Pazarda, önceki yıllara göre boş alanın fazlalığı dikkat çekti. Üreticiler, bu yıl özellikle küçükbaşların az olduğunu dile getirdi. Erzurum’da 2 yıl boyunca baktığı büyükbaşlarını satmak için İzmir’e gelen Fırat Tuncay (31), kurbanlıkların fiyatlarının çok artmadığını; 600- 700 kilogram olan kurbanlıkları 14 bin ile 16 bin lira arasında fiyatlarla sattıklarını belirtti.

Alıcı memnun

Sivas’ın Şarkışla ilçesinden kente gelen Ferhat Kula (35) da “40’a yakın hayvan var. Kurban Bayramı öncesi müşterileri bekliyoruz. Her şeye yüzde 100 zam geldi ama biz az miktarda zam yaptık. Fiyatlar alıcı için yüksek, satıcı içinse düşük” diye konuştu. 5 kişi ile ortak olarak 10 bin 500 liraya dana satın alan Hamdullah Türkan (70) da fiyatların uygun olduğunu ifade etti. -Umut Karakoyun DHA

Bornova’da modern hizmet

Bornova Belediyesi, Işıkkent’te kurduğu Kurban Satış ve Kesim Alanı’ndaki çalışmalarını tamamladı. Su, aydınlatma, tuvalet, duş gibi imkanların hijyenik koşulların sunulduğu alanda, içinde yemekhane ve büfenin bulunduğu sosyal hizmet çadırı da kuruldu. Toplam 35 dönümlük araziye kurulan alan, 24 saat boyunca Bornova Belediyesi güvenlik görevlilerinin kontrolü altında tutuluyor. Alanda ücretsiz veteriner hizmeti de veriliyor.