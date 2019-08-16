'Kurdeleyi iki yıl sonra keseceğiz'

Sektörde faaliyetini sürdüren büyük ve küçük işletmelerin bir arada olacağı ve gereksinimleri karşılayacak şekilde planlanan site için son aşamaya geldiklerini vurgulayan Hasan Özkoparan “Bu, İzmir’in önemli bir ihtiyacı. İnşallah iki yıl sonra kurdelesini keseceğiz” vurgusunu yaptı.

İzmirli mobilya ve marangoz esnafının en büyük eksiklerinden biri olan, sanayi sitesi projesinde son aşamaya geldiklerini belirten İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Hasan Özkoparan, “Göreve geldiğimizde camianın 3 büyük sorununu çözmeyi hedeflemiştik. En önemlisi olan, sanayi sitesi projemizde son aşamaya geldik” dedi. Mobilya camiasına önemli kazanımlar sağlamayı ilke edindiklerini kaydeden Özkoparan, “40 yıldır bu sektörden ekmek yiyor, ailemin geçimini sağlıyorum. Çok sevdiğim mesleğime ve meslektaşlarıma faydam olsun düşüncesi ile kabul ettiğim başkanlık görevimde bazı hedeflerim var. Camiamızın kendi mülkü olacak bir oda hizmet binası ve eğitim tesisleri, günün gereklerine uygun bir sanayi sitesi. Hedeflere adım adım ulaşmaya çalışıyoruz. Kendi hizmet binamız ve eğitim tesislerimiz için Karabağlar Belediyesi ve İzmir Kalkınma Ajansı ile projemizi yürütüyoruz, bir noktaya getirdik. Şimdi de Ege-Koop’un tecrübesini kullanarak bir başka eksiğimizi gidereceğiz. Bu ayakları yere basan bir proje, bu projede ben adımı ortaya koyuyorum” diye konuştu.

Ege Koop deneyimi

Ege Koop’un 35 yıllık deneyimini mobilya ve marangozlar camiası lehine kullanacaklarını dile getiren Başkan Özkoparan, “Ege-Koop, 400 işyerinden oluşan yeni bir ticaret merkezi inşa edecek. Mobilya ve marangoz camiasının böyle bir merkeze ihtiyacı var. Karabağlar çok dağınık. Düzensiz binaların çoğu eski. Trafik sıkışıklığı hem mal getiren veya götüren esnafı hem de müşterilerimizi canından bezdiriyor. Ne İzmir’e ne de camiamıza yakışmıyor. Kapasitesi yetersiz kalan Kısıkköy’deki sitemiz de eskidi. Üretimimizi rahatça yapabileceğimiz, ürünümüzü sergileyip depolayabileceğimiz daha geniş metrajlı, yeni, önünde alanı bulunan, yüksek tavanlı ve kat çıkılabileceğimiz mekânlara ihtiyacımız var. Bu özelliklere sahip işyerlerinin bulunduğu, yollara, havalimanına, metroya bağlantılı, ticarete elverişli projemizi üyelerimize sunuyoruz” dedi.

Sektördeki tüm işletmeleri bir araya toplayacaklarını söyleyen Özkoparan, “Burada ihracat ağırlıklı çalışan meslektaşımız da, doğrudan tüketicilere hitap eden firmamız da, üyelerimize üretimde destek olan yan sektördeki işletmelerimiz de çalışabilecek. Ege Ticaret Merkezi, yeni nesil organize sanayi bölgesi niteliğinde olacak. Büyümek isteyen, yurt içi ve yurt dışı pazarlara açılmayı planlayan üyelerimize fırsat doğacak. 200, 400, 800 metrekare işyerlerini neredeyse konut fiyatına üyelerimize kazandırmak istiyoruz” diye konuştu.

Yeni bir ticaret merkezi

Ege Ticaret Merkezi, Menderes Tekeli’de İzmir Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesi’nin bitişiğinde, metro hattına 5 dakika uzaklıkta yer alıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İzmir-Aydın otoyoluna ve Menderes yoluna bağlantılı bir yolun da inşasına başlayacak. Merkez, çevreyoluna 12 kilometre, İZBAN istasyonuna 3 kilometre ve havaalanına 20 kilometre uzaklıkta bulunacak. 200 metrekarelik işyeri için arsa payı olarak 200 bin lira ödenecek. Bunun yarısı 24 ay faizsiz vade ile verilebilecek. Projenin arsasında masraflar Ege-Koop tarafından karşılanacak. İnşaata yılbaşında başlanıp işyerlerinin 2 yılda teslim edilmesi planlanıyor. İnşaat başladığı zaman 6 ayda bir 68 bin lira ödenecek.