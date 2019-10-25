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    HaberlerEgeKüresel soruna dikkat çektiler
    25.10.2019 - 07:50 | | HANDE NAYMAN DHA

    Küresel soruna dikkat çektiler

    KARŞIYAKA Belediyesi ile İzmir Mavişehir Rotary Derneği, 24 Ekim Uluslararası İklim Eylem Günü dolayısıyla ‘clean up’ çöp toplama etkinliği düzenledi.

    Küresel soruna dikkat çektiler

    KARŞIYAKA Belediyesi ile İzmir Mavişehir Rotary Derneği, 24 Ekim Uluslararası İklim Eylem Günü dolayısıyla ‘clean up’ çöp toplama etkinliği düzenledi. 70 Hollandalı ve 70 Türk öğrencinin iklim değişikliğine dikkat çekmek için çöp topladığı etkinlikte, iklim değişikliğiyle mücadelenin küresel bir sorun olduğu vurgulandı. Etkinliğe, Hollanda Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Helene Rekkers, Kültür Müşaviri Eray Ergeç, İzmir Hollanda Fahri Konsolosu Oğuz Özkardeş ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da katıldı. Rotary 2440. Bölge Federasyon Başkanı Fatih Akçiçek, “Plastikten arındırılmış bir hayat için farkındalık yaratmalıyız” dedi. 

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